В Кабмине произошли кадровые ротации: кто получил высокие должности
Киев • УНН
Кабинет министров Украины 23 июля принял ряд кадровых решений, назначив пятерых заместителей министра цифровой трансформации. Также был уволен заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции.
Кабинет министров Украины в среду, 23 июля, принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
В частности, по его словам, правительство назначило:
- Балашова Виталия Юрьевича заместителем министра цифровой трансформации Украины;
- Деникееву Наталью Равилевну заместителем министра цифровой трансформации Украины;
- Коваль Валерию Сергеевну заместителем министра цифровой трансформации Украины;
- Прибытко Станислава Владимировича заместителем министра цифровой трансформации Украины;
- Стецюк Зоряну Богдановну заместителем министра цифровой трансформации Украины.
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Также Кабмином принято решение:
- считать Безкаравайного Игоря Владимировича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- считать Бережную Татьяну Васильевну продолжающей работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- считать Киндратива Виталия Зиновьевича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- считать Телюпу Андрея Владимировича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- считать Циборта Александра Сергеевича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- считать Петрука Виталия Викторовича продолжающим работать на должности государственного секретаря Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Кроме того, решением Кабмина уволен Павличенко Александр Анатольевич с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции.
Напомним
17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины после отставки Дениса Шмыгаля.
В обновленном правительстве под руководством Юлии Свириденко большинство министров сохранили свои должности, некоторые поменялись креслами. Денис Шмыгаль возглавил Минобороны, Герман Галущенко — Минюст, а Светлана Гринчук — Минэнергетики.
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