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В Кабмине произошли кадровые ротации: кто получил высокие должности

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Кабинет министров Украины 23 июля принял ряд кадровых решений, назначив пятерых заместителей министра цифровой трансформации. Также был уволен заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции.

В Кабмине произошли кадровые ротации: кто получил высокие должности

Кабинет министров Украины в среду, 23 июля, принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

В частности, по его словам, правительство назначило:

  • Балашова Виталия Юрьевича заместителем министра цифровой трансформации Украины;
    • Деникееву Наталью Равилевну заместителем министра цифровой трансформации Украины;
      • Коваль Валерию Сергеевну заместителем министра цифровой трансформации Украины;
        • Прибытко Станислава Владимировича заместителем министра цифровой трансформации Украины;
          • Стецюк Зоряну Богдановну заместителем министра цифровой трансформации Украины.

            Мельничук останется представителем Кабмина в парламенте в правительстве Свириденко21.07.25, 10:44 • 2555 просмотров

            Также Кабмином принято решение:

            • считать Безкаравайного Игоря Владимировича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
              • считать Бережную Татьяну Васильевну продолжающей работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
                • считать Киндратива Виталия Зиновьевича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
                  • считать Телюпу Андрея Владимировича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
                    • считать Циборта Александра Сергеевича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
                      • считать Петрука Виталия Викторовича продолжающим работать на должности государственного секретаря Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

                        Кроме того, решением Кабмина уволен Павличенко Александр Анатольевич с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции.

                        Напомним

                        17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины после отставки Дениса Шмыгаля.

                        В обновленном правительстве под руководством Юлии Свириденко большинство министров сохранили свои должности, некоторые поменялись креслами. Денис Шмыгаль возглавил Минобороны, Герман Галущенко — Минюст, а Светлана Гринчук — Минэнергетики.

                        Кабмин ликвидировал Минстратегпром: функции министерства будет выполнять Минобороны21.07.25, 10:30 • 2788 просмотров

                        Вадим Хлюдзинский

                        Вадим Хлюдзинский

                        политика
                        Юлия Свириденко
                        Министерство энергетики Украины
                        Верховная Рада
                        Украина
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                        Gas TTF
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