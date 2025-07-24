В Кабмине произошли кадровые ротации: кто получил высокие должности

Кабинет министров Украины в среду, 23 июля, принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

В частности, по его словам, правительство назначило:

Балашова Виталия Юрьевича заместителем министра цифровой трансформации Украины;

Деникееву Наталью Равилевну заместителем министра цифровой трансформации Украины;

Коваль Валерию Сергеевну заместителем министра цифровой трансформации Украины;

Прибытко Станислава Владимировича заместителем министра цифровой трансформации Украины;

Стецюк Зоряну Богдановну заместителем министра цифровой трансформации Украины.

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Также Кабмином принято решение:

считать Безкаравайного Игоря Владимировича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

считать Бережную Татьяну Васильевну продолжающей работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

считать Киндратива Виталия Зиновьевича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

считать Телюпу Андрея Владимировича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

считать Циборта Александра Сергеевича продолжающим работать на должности заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

считать Петрука Виталия Викторовича продолжающим работать на должности государственного секретаря Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Кроме того, решением Кабмина уволен Павличенко Александр Анатольевич с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции.

Напомним

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины после отставки Дениса Шмыгаля.

В обновленном правительстве под руководством Юлии Свириденко большинство министров сохранили свои должности, некоторые поменялись креслами. Денис Шмыгаль возглавил Минобороны, Герман Галущенко — Минюст, а Светлана Гринчук — Минэнергетики.

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