У кабінеті мера Львова Садового виявлено "прослушку": що відомо

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про наявність в його робочому кабінеті прослуховувального пристрою. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію чиновника в Telegram.

Деталі

За словами Садового, прослуховувальний пристрій було криво вмонтовано в його радіотелефон, що спричинило "зависання" пристрою. Коли його передали в ремонт, було виявлено сторонній пристрій.

Це мій робочий стіл. Тут стоїть багато телефонів, в тому числі спеціальних. І дуже часто я тут спілкуюся з різними поважними людьми. Яке було моє здивування? Щось телефон почав глючити - заявив чиновник.

Міський голова Львова вимагає від СБУ дати відповідь стосовно цього інциденту.

Нагадаємо

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявляв про необхідність запровадження можливості автономного прослуховування телефонів правопорушників.