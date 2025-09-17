У кабінеті мера Львова Садового виявлено "прослушку": що відомо
Київ • УНН
Міський голова Львова повідомив про виявлення прослуховувального пристрою у своєму робочому кабінеті, вмонтованого в радіотелефон. Він вимагає від СБУ відповіді щодо цього інциденту.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про наявність в його робочому кабінеті прослуховувального пристрою. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію чиновника в Telegram.
Деталі
За словами Садового, прослуховувальний пристрій було криво вмонтовано в його радіотелефон, що спричинило "зависання" пристрою. Коли його передали в ремонт, було виявлено сторонній пристрій.
Це мій робочий стіл. Тут стоїть багато телефонів, в тому числі спеціальних. І дуже часто я тут спілкуюся з різними поважними людьми. Яке було моє здивування? Щось телефон почав глючити
Міський голова Львова вимагає від СБУ дати відповідь стосовно цього інциденту.
Нагадаємо
Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявляв про необхідність запровадження можливості автономного прослуховування телефонів правопорушників.