В кабинете мэра Львова Садового обнаружена "прослушка": что известно

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о наличии в его рабочем кабинете прослушивающего устройства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию чиновника в Telegram.

Детали

По словам Садового, прослушивающее устройство было криво вмонтировано в его радиотелефон, что вызвало "зависание" устройства. Когда его передали в ремонт, было обнаружено постороннее устройство.

Это мой рабочий стол. Здесь стоит много телефонов, в том числе специальных. И очень часто я здесь общаюсь с разными уважаемыми людьми. Каково было мое удивление? Что-то телефон начал глючить - заявил чиновник.

Мэр Львова требует от СБУ дать ответ по поводу этого инцидента.

Напомним

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявлял о необходимости введения возможности автономного прослушивания телефонов правонарушителей.