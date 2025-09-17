В кабинете мэра Львова Садового обнаружена "прослушка": что известно
Киев • УНН
Мэр Львова сообщил об обнаружении прослушивающего устройства в своем рабочем кабинете, вмонтированного в радиотелефон. Он требует от СБУ ответа по этому инциденту.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о наличии в его рабочем кабинете прослушивающего устройства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию чиновника в Telegram.
Детали
По словам Садового, прослушивающее устройство было криво вмонтировано в его радиотелефон, что вызвало "зависание" устройства. Когда его передали в ремонт, было обнаружено постороннее устройство.
Это мой рабочий стол. Здесь стоит много телефонов, в том числе специальных. И очень часто я здесь общаюсь с разными уважаемыми людьми. Каково было мое удивление? Что-то телефон начал глючить
Мэр Львова требует от СБУ дать ответ по поводу этого инцидента.
Напомним
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявлял о необходимости введения возможности автономного прослушивания телефонов правонарушителей.