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У Гарварді назвали ймовірного наступника путіна: про кого йдеться

У Гарварді назвали ймовірного наступника путіна: про кого йдеться

Київ • УНН

 • 20812 перегляди

Центр російських та євразійських досліджень ім. Девіса при Гарвардському університет припускає, що якщо володимир путін вирішить обрати собі наступника, то його помічник олексій дюмін, швидше за все, буде найкращим кандидатом.

Якщо президент росії володимир путін вирішить обрати собі наступника, то найкращим кандидатом, ймовірно, буде його помічник олексій дюмін, вважають у Центрі російських і євразійських досліджень ім. Девіса при Гарвардському університеті. Про це УНН повідомляє із посиланням на BILD. 

Деталі 

Днями 71-річний володимир путін призначив своїм помічником 50-річного губернатора тульської області генерал-полковника олексія дюміна. Раніше він працював у ФСО і охороняв путіна, у 2014 році відзначився під час анексії Криму, а потім отримав посаду заступника міністра оборони і звання героя рф. Він регулярно грав із путіним у хокей, а 2016 року розповів, що, будучи охоронцем, врятував главу держави від ведмедя в горах.

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Як зазначає BILD, "в російських експертних колах його вже багато років вважають можливим спадкоємцем престолу диктатора". Після призначення помічником багато хто в росії знову заговорив про нього як про наступника. 

Видання пише, що він популярний серед військових і пропагандистів, зокрема і очільника ПВК "вагнер" євгена пригожина. 

З цією оцінкою згоден і Центр російських і євразійських досліджень ім. Девіса при Гарвардському університеті.

"Якщо путін вирішить обрати наступника, Олексій Дюмін ..., імовірно, буде найкращим кандидатом", - вважають експерти зі США.

Світ не дозрів до того, щоб ставитися до путіна, як до Гітлера - політолог07.05.24, 16:55 • 168625 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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