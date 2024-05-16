В Гарварде назвали вероятного преемника путина: о ком идет речь

Если президент россии владимир путин решит выбрать себе преемника, то лучшим кандидатом, вероятно, будет его помощник алексей дюмин, считают в Центре российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BILD.

Детали

На днях 71-летний владимир путин назначил своим помощником 50-летнего губернатора тульской области генерал-полковника алексея дюмина. Ранее он работал в ФСО и охранял путина, в 2014 году отличился во время аннексии Крыма, а затем получил должность заместителя министра обороны и звание героя рф. Он регулярно играл с путиным в хоккей, а в 2016 году рассказал, что, будучи охранником, спас главу государства от медведя в горах.

Как отмечает BILD, "в российских экспертных кругах его уже много лет считают возможным наследником престола диктатора". После назначения помощником многие в россии снова заговорили о нем как о преемнике.

Издание пишет, что он популярен среди военных и пропагандистов, в том числе и главы ЧВК "вагнер" евгения пригожина.

С этой оценкой согласен и Центр российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете.

"Если путин решит избрать преемника, алексей дюмин ..., вероятно, будет лучшим кандидатом", - считают эксперты из США.

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