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У ГПУ не говорять, чому не відбулася екстрадиція брата Шепелєва

У ГПУ не говорять, чому не відбулася екстрадиція брата Шепелєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Генеральній прокуратурі України відмовилися надати інформацію про підсумки переговорів з Генеральною прокуратурою РФ щодо екстрадиції брата колишнього народного депутата Олександра Шепелєва Сергія Панченка (Шевченка), який допоміг родичу бігти з-під арешту, передає УНН.

Раніше РФ задовольнила запит ГПУ на екстрадицію Панченка у вересні 2015 року. Організація передачі Панченка представникам компетентних органів України була доручена Федеральній службі виконання покарань. Однак в Україну його так і не передали.

У Генпрокуратурі РФ з цього приводу повідомили, що питання про екстрадицію брата Шепелєва вирішувалося шляхом переговорів України з Росією. І підкреслили, що про їхні результати ГПУ проінформована в установленому порядку.

УНН направив інформаційний запит у ГПУ з проханням повідомити, чим закінчилися відповідні переговори з Генпрокуратурою РФ, і чому через кілька років екстрадиція Панченка так і не відбулася.

У ГПУ коментувати вказане питання відмовилися, посилаючись на таємницю досудового слідства.

"Повідомляємо, що обставини міжнародного співробітництва під час досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть бути розголошені лише з дозволу осіб, які його здійснюють. Оскільки розголошення запитуваних відомостей може перешкодити виконанню завдань кримінального судочинства, відповідна інформація не може бути надана", - повідомили в Генпрокуратурі України.

Раніше УНН писав, що уникнути екстрадиції Панченку могли допомогти російські правоохоронці шляхом фальсифікації кримінального провадження, де нібито фігурував брат Шепелєва у справі ДТП.

5 жовтня 2015 року в установу, де утримували Панченка для екстрадиції, прибув слідчий на прізвище Калиниченко і оформив щодо Панченка (Шевченка) протокол затримання. За даними слідчого, Панченко проходив у кримінальній справі про вчинення ДТП, що заподіяло шкоду здоров'ю громадянину на прізвище Костров. Відповідне ДТП датоване жовтнем 2013 року (у період, коли Панченко, швидше за все, не міг перебувати у Москві).

У той же день Панченка, нібито, помістили в ізолятор тимчасового утримання в Москві, але відразу ж відпустили, попередньо обравши стосовно нього запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Тоді ж Панченко (Шевченко) зник в невстановленому напрямку.

Крім Панченка втекти Шепелєву з-під варти допоміг конвоїр на ім'я Сергій Бондаренко. Останній, за даними українських правоохоронців, також виїхав до РФ. Додамо, що відомості щодо Бондаренка в Генпрокуратурі РФ відсутні.

Також нагадаємо, обвинувачений в організації вбивств і розкраданні "Родовід банку" Олександр Шепелєв втік з-під варти в 2014 році через "лікарняну схему". Аж до 2018 року він разом з поплічниками перебував у Росії.

Наразі Шепелєв знову поміщений під варту і очікує вироку суду. За втечу йому загрожує від 5 до 8 років.

Українські Національні Новини

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