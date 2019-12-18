В ГПУ не говорят, почему не состоялась экстрадиция брата Шепелева

ukru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 44506 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103376 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136864 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141476 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136467 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 170609 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115659 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113544 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110233 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132461 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

6 марта, 05:59 • 104140 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

6 марта, 06:21 • 110400 просмотра
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 102670 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 100031 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 88541 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 34889 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 88541 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 170600 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 152871 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 179398 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

10:14 • 53953 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 117109 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 120310 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 125156 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 121896 просмотра
Актуальное
В ГПУ не говорят, почему не состоялась экстрадиция брата Шепелева

В ГПУ не говорят, почему не состоялась экстрадиция брата Шепелева

Киев  •  УНН

 • 19190 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины отказались предоставить информацию об итогах переговоров с Генеральной прокуратурой РФ касательно экстрадиции брата бывшего народного депутата Александра Шепелева Сергея Панченко (Шевченко), который помог родственнику бежать из-под ареста, передает УНН.

Ранее РФ удовлетворила запрос ГПУ на экстрадицию Панченко в сентябре 2015 года. Организация передачи Панченко представителям компетентных органов Украины была поручена Федеральной службе исполнения наказаний. Однако в Украину его так и не передали.

В Генпрокуратуре РФ по этому поводу сообщили, что вопрос об экстрадиции брата Шепелева решался путем переговоров Украины с Россией. И подчеркнули, что об их результатах ГПУ проинформирована в установленном порядке.

УНН направил информационный запрос в ГПУ с просьбой сообщить, чем закончились соответствующие переговоры с Генпрокуратурой РФ, и почему спустя несколько лет экстрадиция Панченко так и не состоялась.

В ГПУ комментировать данный вопрос отказались, ссылаясь на тайну досудебного следствия.

"Сообщаем, что обстоятельства международного сотрудничества в ходе досудебного расследования в уголовном производстве могут быть разглашены только с разрешения лиц, его осуществляющих. Поскольку разглашение запрашиваемых сведений может помешать выполнению задач уголовного судопроизводства, соответствующая информация не может быть предоставлена", - сообщили в Генпрокуратуре Украины.

Ранее УНН писал, что избежать экстрадиции Панченко могли помочь российские правоохранители путем фальсификации уголовного производства, где якобы фигурировал брат Шепелева по делу ДТП.

5 октября 2015 года в учреждение, где содержали Панченко для экстрадиции, прибыл следователь по фамилии Калиниченко и оформил в отношении Панченко (Шевченко) протокол задержания. По данным следователя, Панченко проходил по уголовному делу о совершении ДТП, которое причинило вред здоровью гражданину по фамилии Костров. Соответствующее ДТП датировано октябрем 2013 года (в период, когда Панченко, скорее всего, не мог находиться в Москве).

В тот же день Панченко, якобы, поместили в изолятор временного содержания в Москве, но сразу же отпустили, предварительно избрав в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде. Тогда же Панченко (Шевченко) скрылся в неустановленном направлении.

Кроме Панченко убежать Шепелеву из-под стражи помог конвоир по имени Сергей Бондаренко. Последний, по данным украинских правоохранителей, также выехал в РФ. Добавим, что сведения по Бондаренко в Генпрокуратуре РФ отсутствуют.

Также напомним, обвиненный в организации убийств и расхищении “Родовид банка” Александр Шепелев совершил побег из-под стражи в 2014 году через “больничную схему”. Вплоть до 2018 года он вместе с пособниками находился в России.

На данный момент Шепелев снова помещен под стражу и ожидает приговора суда. За побег ему грозит от 5 до 8 лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы