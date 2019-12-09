В России подтвердили переговоры с Украиной об экстрадиции брата Шепелева

“Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществлялось сотрудничество с Генеральной прокуратурой Украины по уголовному делу в отношении Панченко (Шевченко) С.А. в порядке, предусмотренном Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993. О результатах Генеральная прокуратура Украины проинформирована в установленном порядке”, — сообщили в Генпрокуратуре РФ в ответ на информационный запрос УНН.

Напомним, РФ удовлетворила запрос ГПУ на экстрадицию Панченко в сентябре 2015 года. Организация передачи Панченко представителям компетентных органов Украины была поручена Федеральной службе исполнения наказаний. Однако в Украину его так и не передали.

Ранее УНН писал, что избежать экстрадиции Панченко могли помочь российские правоохранители путем фальсификации уголовного производства, где якобы фигурировал брат Шепелева по делу ДТП.

5 октября 2015 года в учреждение, где содержали Панченко для экстрадиции, прибыл следователь по фамилии Калиниченко и оформил в отношении Панченко (Шевченко) протокол задержания. По данным следователя, Панченко проходил по уголовному делу в совершении ДТП, которое причинило вред здоровью гражданину по фамилии Костров. Соответствующее ДТП датировано октябрем 2013 года (в период, когда Панченко, скорее всего, не мог находится в Москве).

В тот же день Панченко, якобы, поместили в изолятор временного содержания в Москве, но сразу же отпустили, предварительно избрав в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезд. Тогда же Панченко (Шевченко) скрылся в неустановленном направлении.

Кроме Панченко убежать Шепелеву из-под стражи помог конвоир по имени Сергей Бондаренко. Последний, по данным украинских правоохранителей, также выехал в РФ. Добавим, что сведения по Бондаренко в Генпрокуратуре РФ отсутствуют.

Также напомним, обвиненный в организации убийств и расхищении “Родовид банка” Александр Шепелев совершил побег из-под стражи в 2014 году через “больничную схему”. Вплоть до 2018 года он вместе с пособниками находился в России.

На данный момент Шепелев снова помещен под стражу и ожидает приговора суда. За побег ему грозит от 5 до 8 лет.