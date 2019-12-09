У Росії підтвердили переговори з Україною щодо екстрадиції брата Шепелєва
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Питання про екстрадицію брата колишнього народного депутата Олександра Шепелєва Сергія Панченко (Шевченко), який допоміг родичу бігти з-під арешту, вирішувалося шляхом переговорів України з Росією. Про це УНН повідомили в Генпрокуратурі РФ.
“Генеральною прокуратурою Російської Федерації здійснювалося співробітництво з Генеральною прокуратурою України у кримінальній справі стосовно Панченко (Шевченко) С.А. в порядку, передбаченому Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993. Про результати Генеральна прокуратура України проінформована в установленому порядку”, — повідомили в Генпрокуратурі РФ у відповідь на інформаційний запит УНН.
Нагадаємо, РФ задовольнила запит ГПУ на екстрадицію Панченко в вересні 2015 року. Організація передачі Панченко представникам компетентних органів України була доручена Федеральній службі виконання покарань. Однак в Україну його так і не передали.
Раніше УНН писав, що уникнути екстрадиції Панченко могли допомогти російські правоохоронці шляхом фальсифікації кримінального виробництва, де нібито фігурував брат Шепелева у справі ДТП.
5 жовтня 2015 року в установу, де утримували Панченко для екстрадиції, прибув слідчий на прізвище Калиниченко і оформив щодо Панченко (Шевченко) протокол затримання. За даними слідчого, Панченко проходив по кримінальній справі в скоєнні ДТП, що заподіяло шкоду здоров’ю громадянину на прізвище Костров. Відповідне ДТП датовано жовтнем 2013 року (у період, коли Панченко, швидше за все, не міг знаходиться в Москві).
У той же день Панченко, нібито, помістили в ізолятор тимчасового утримання в Москві, але відразу ж відпустили, попередньо обравши стосовно нього запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Тоді ж Панченко (Шевченко) зник в невстановленому напрямку.
Крім Панченко втекти Шепелеву з-під варти допоміг конвоїр на ім’я Сергій Бондаренко. Останній, за даними українських правоохоронців, також виїхав в РФ. Додамо, що відомості по Бондаренко в Генпрокуратурі РФ відсутні.
Також нагадаємо, звинувачений в організації вбивств і розкраданні “Родовід банку” Олександр Шепелев втік з-під варти в 2014 році через “лікарняну схему”. Аж до 2018 року він разом з поплічниками знаходився в Росії.
На даний момент Шепелєв знову поміщений під варту і очікує вироку суду. За втечу йому загрожує від 5 до 8 років.