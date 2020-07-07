У ФСБ заявили про затримання в окупованому Криму трьох "ватажків Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. ФСБ Росії затримала в окупованому Криму трьох "ватажків" і чотирьох учасників забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі". Про це повідомили у вівторок у Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Співробітниками ФСБ у взаємодії з підрозділами МВС та Росгвардії в Республіці Крим викрито діяльність осередку міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", затримано три ватажки і четверо рядових учасників", - повідомили в ФСБ.
За даними російської спецслужби, затримані "із застосуванням заходів конспірації в ході зборів поширювали серед жителів півострова терористичну ідеологію, здійснювали вербування у свої ряди кримських мусульман".
Як повідомляє агентство, стосовно незаконно затриманих "порушено кримінальні справи".
Нагадаємо, з 4:00 ранку вівторка на території окупованого Криму в будинках кримських татар проводили обшуки російські силовики.
За даними громадського руху "Кримська солідарність", в ході обшуків затримали 6 осіб.
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Також повідомлялося, що обшуки у вівторок в окупованому Криму проводять у "справі Хізб ут-Тахрір".
У Міністерстві закордонних справ України не виключають, що 6 затриманим в окупованому Криму може загрожувати звинувачення в тероризмі.
Тим часом, українські правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків в чотирьох районах окупованого Криму.