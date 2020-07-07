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ЗМІ: обшуки в окупованому Криму проходять у "справі Хізб ут-Тахрір"

ЗМІ: обшуки в окупованому Криму проходять у "справі Хізб ут-Тахрір"

Київ • УНН

 • 11791 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Обшуки у вівторок в окупованому Криму проводять у "справі Хізб ут-Тахрір". Про це з посиланням на джерело в російських правоохоронних органах повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Заходи проходять", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши, у яких районах півострова проводяться обшуки.

За даними адвоката Еміля Курбедінова, затримано шість осіб. "Затримано шість осіб, з великою ймовірністю, це знову група, пов'язана з обвинуваченням в участі в "Хізб ут-Тахрір", - сказав Курбедінов.

Він уточнив, що обшуки проводилися більш ніж в 10 будинках на території Бахчисарайського, Красногвардійського і Сімферопольського районів. "Затримали шістьох осіб, одного не змогли затримати, оскільки його не було за місцем проживання. Адвокати прибули до місця обшуків, але нікого не пустили", - розповів захисник.

Нагадаємо, за даними "Кримської солідарності", у ході обшуків, які в окупованому Криму проходять з 4 години ранку 7 липня, затримали 6 людей

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