В окупованому Криму під час обшуків затримали шістьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У ході обшуків, які в окупованому Криму проходять з 4 години ранку, затримали 6 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані громадського руху "Кримська солідарність".
“8:30 ранку. За попередніми даними правозахисного офісу адвокатів, затримано 6 осіб: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф’янов Алім, Хайретдінов Сейран, Сизиков Олександр, Бектемиров Вадим. Всіх доставляють в УФСБ Криму в Сімферополі на бульварі Франка. Ділявера Меметова в його домоволодінні не було”, - сказано в повідомленні.
Відзначається, що обшуки проходили щонайменше за 7 адресами.
Як раніше повідомлялося в УНН, з 4 години ранку на території окупованого Криму у будинках кримських татар проводили обшуки.