В окупованому Криму під час обшуків затримали шістьох людей

“8:30 ранку. За попередніми даними правозахисного офісу адвокатів, затримано 6 осіб: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф’янов Алім, Хайретдінов Сейран, Сизиков Олександр, Бектемиров Вадим. Всіх доставляють в УФСБ Криму в Сімферополі на бульварі Франка. Ділявера Меметова в його домоволодінні не було”, - сказано в повідомленні.

Відзначається, що обшуки проходили щонайменше за 7 адресами.

Як раніше повідомлялося в УНН, з 4 години ранку на території окупованого Криму у будинках кримських татар проводили обшуки.