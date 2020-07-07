В оккупированном Крыму в ходе обысков задержали шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В ходе обысков, которые в оккупированном Крыму проходят с 4:00 утра, задержали 6 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные общественного движения "Крымская солидарность".
"8:30 утра. По предварительным данным правозащитного офиса адвокатов, задержаны 6 человек: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим. Всех доставляют в УФСБ Крыма в Симферополе на бульваре Франко. Дилявера Меметова в его домовладении не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обыски проходили по меньшей мере по 7 адресам.
Как ранее сообщалось в УНН, с 4:00 утра на территории оккупированного Крыма в домах крымских татар проводили обыски.