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В окупованому Криму о 4 ранку російські силовики розпочали обшуки у кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. З 4 ранку на території окупованої АР Крим у помешканнях кримських татар тривають обшуки, пише УНН з посиланням на Facebook-спільноту “Кримська солідарність”.

О 4:15 на гарячу лінію “Кримської солідарності” повідомили про кілька обшуків у різних районах Криму.

Зокрема, окупанти прийшли до будинків у селах Бахчисарайського та Сімферопольського районів та міста Алушта окупованої АР.

Також ще дві оселі кримських татар піддались обшуками впродовж двох годин. За останньою інформацією, окупаційна “влада” увірвалась до дев’яти будинків кримських татар.

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