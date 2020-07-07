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Незаконные обыски и задержания в оккупированном Крыму: начато уголовное производство

Незаконные обыски и задержания в оккупированном Крыму: начато уголовное производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Правоохранители начали уголовное производство по факту проведения незаконных обысков в четырех районах оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, передает УНН.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии, главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начало уголовное производство по факту проведения незаконных обысков в четырех районах оккупированного полуострова по ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища)", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, правоохранители установили, что 7 июля представители оккупационных "правоохранительных органов" с 4:00 утра провели семь одновременных незаконных обысков, таким образом нарушили неприкосновенность жилища крымских татар на временно оккупированной территории АР Крым.

"По результатам незаконных обысков, 6 граждан Украины были вывезены "правоохранителями" в неизвестном направлении, в случае подтверждения информации об их задержании, действиям "силовиков" будет предоставлена соответствующая правовая оценка", - отметили в прокуратуре.

Как сообщалось в УНН, с 4:00 утра вторника на территории оккупированного Крыма в домах крымских татар проводили обыски российские силовики.

По данным "Крымской солидарности", в ходе обысков задержали 6 человек. Также сообщалось, что обыски во вторник в оккупированном Крыму проводят по "делу Хизб ут-Тахрир".

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что 6 задержанным в оккупированном Крыму может угрожать обвинение в терроризме.

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