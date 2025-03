Кремль у дії: у МЗС відреагували на затримання в окупованому Криму

“Кремль у дії. Російська окупаційна влада в Криму проводить обшуки в сім’ях кримських татар. 6 вже затримані ФСБ у Сімферополі. Їм може загрожувати звинувачення за сумнозвісною статтею 205.5 Кримінального кодексу Російської Федерації (тероризм)”, — написала вона.

Нагадаємо, за даними “Кримської солідарності”, у ході обшуків, які в окупованому Криму проходять з 4 години ранку 7 липня, затримали 6 людей. Також повідомлялося, що обшуки у вівторок в окупованому Криму проводять у “справі Хізб ут-Тахрір”.

#BeingTrueIsNotaCrime

Kremlin in action. Russian occupying authorities in Crimea are conducting searches in the Crimean Tatars families. 6 are already detained by FSB in Simferopol. They may face charges under notorious Article 205.5 of Criminal Code (terrorism). pic.twitter.com/nvtpC0LKjg

