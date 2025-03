Кремль в действии: в МИД отреагировали на задержания в оккупированном Крыму

"Кремль в действии. Российская оккупационная власть в Крыму проводит обыски в семьях крымских татар. 6 уже задержаны ФСБ в Симферополе. Им может грозить обвинение по пресловутой статье 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (терроризм)", - написала она.

Напомним, по данным "Крымской солидарности", в ходе обысков, которые в оккупированном Крыму проходят с 4:00 утра 7 июля, задержали 6 человек. Также сообщалось, что обыски во вторник в оккупированном Крыму проводят в "деле Хизб ут-Тахрир".

#BeingTrueIsNotaCrime

Kremlin in action. Russian occupying authorities in Crimea are conducting searches in the Crimean Tatars families. 6 are already detained by FSB in Simferopol. They may face charges under notorious Article 205.5 of Criminal Code (terrorism). pic.twitter.com/nvtpC0LKjg

