Незаконні обшуки та затримання в окупованому Криму: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків у чотирьох районах окупованого Криму. Про це інформує пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим, передає УНН.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії, головне управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі розпочало кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків у чотирьох районах окупованого півострова за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканості житла)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прокуратурі, правоохоронцями було встановлено, що 7 липня представники окупаційних "правоохоронних органів" з 4:00 ранку провели сім одночасних незаконних обшуків, таким чином порушили недоторканість житла кримських татар на тимчасово окупованій території АР Крим.
"За результатами незаконных обшуків, 6 громадян України були вивезені "правоохоронцями" у невідомому напрямку, у разі підтвердження інформації про їх затримання, діям "силовиків" буде надана відповідна правова оцінка", - наголосили у прокуратурі.
Як повідомлялося в УНН, з 4 години ранку вівторка на території окупованого Криму у будинках кримських татар проводили обшуки російські силовики.
За даними "Кримської солідарності", у ході обшуків затримали 6 людей. Також повідомлялося, що обшуки у вівторок в окупованому Криму проводять у "справі Хізб ут-Тахрір".
У Міністерстві закордонних справ України не виключають, що 6 затриманим в окупованому Криму може загрожувати звинувачення у тероризмі.