Обыски в оккупированном Крыму: ФСБ задержала мужчину с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Среди задержанных сегодня утром во время незаконного обыска российских силовиков в оккупированном Крыму - инвалид первой группы. Об этом в Twitter сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.
"ФСБ сегодня незаконно задержало в украинском Крыму шестерых граждан Украины. Один из них - Александр Сизиков, незрячий, инвалид 1 группы, мусульманин, который участвовал в митингах против репрессий оккупационных властей на религиозной почве", - написала Джапарова.
Как сообщалось в УНН, с 4:00 утра вторника на территории оккупированного Крыма в домах крымских татар проводили обыски российские силовики.
По данным "Крымской солидарности", в ходе обысков задержали 6 человек. Также сообщалось, что обыски во вторник в оккупированном Крыму проводят по "делу Хизб ут-Тахрир".
В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что 6 задержанным в оккупированном Крыму могут угрожать обвинения в терроризме.
Также сообщалось, что США обеспокоены сообщениями о задержании крымских татар в оккупированном Крыму.
ФСБ сегодня незаконно задержало в Крыму шестерых граждан Украины. Один из них - Александр Сизиков, незрячий, инвалид 1 группы, мусульманин, который участвовал в митингах против репрессий оккупационных властей на религиозной почве. pic.twitter.com/jtClcaRIi6- Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) July 7, 2020