У США стурбовані повідомленнями про затримання кримських татар в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Посольство США в Україні глибоко стурбоване повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар співробітниками ФСБ вранці у вівторок на території окупованого Криму. Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter, передає УНН.
"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі. Росія повинна звільнити всіх українських політичних в'язнів. Крим - це Україна", - наголосили дипломати.
Як повідомлялося в УНН, з 4 години ранку вівторка на території окупованого Криму у будинках кримських татар проводили обшуки російські силовики.
За даними "Кримської солідарності", у ході обшуків затримали 6 людей. Також повідомлялося, що обшуки у вівторок в окупованому Криму проводять у "справі Хізб ут-Тахрір".
У Міністерстві закордонних справ України не виключають, що 6 затриманим в окупованому Криму може загрожувати звинувачення у тероризмі.
Ми глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі. Росія повинна звільнити всіх українських політичних в'язнів. #КримЦеУкраїна— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 7, 2020