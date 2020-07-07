Обшуки в окупованому Криму: ФСБ затримала чоловіка з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Серед затриманих сьогодні зранку під час незаконного обшуку російських силовиків в окупованому Криму - інвалід першої групи. Про це у Twitter повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.
"ФСБ сьогодні незаконно затримало в українському Криму шістьох громадян України. Один з них - Олександр Сізіков, незрячий, інвалід 1 групи, мусульманин, який брав участь у мітингах проти репресій окупаційної влади на релігійному грунті", - написала Джапарова.
Як повідомлялося в УНН, з 4 години ранку вівторка на території окупованого Криму у будинках кримських татар проводили обшуки російські силовики.
За даними "Кримської солідарності", у ході обшуків затримали 6 людей. Також повідомлялося, що обшуки у вівторок в окупованому Криму проводять у "справі Хізб ут-Тахрір".
У Міністерстві закордонних справ України не виключають, що 6 затриманим в окупованому Криму може загрожувати звинувачення у тероризмі.
Також повідомлялося, що США стурбовані повідомленнями про затримання кримських татар в окупованому Криму.
ФСБ сьогодні незаконно затримало у Криму шістьох громадян України. Один з них - Олександр Сізіков, незрячий, інвалід 1 групи, мусульманин, який брав участь у мітингах проти репресій окупаційної влади на релігійному ґрунті. pic.twitter.com/jtClcaRIi6— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) July 7, 2020