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Обшуки в окупованому Криму: ФСБ затримала чоловіка з інвалідністю

Обшуки в окупованому Криму: ФСБ затримала чоловіка з інвалідністю

Київ • УНН

 • 14573 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Серед затриманих сьогодні зранку під час незаконного обшуку російських силовиків в окупованому Криму - інвалід першої групи. Про це у Twitter повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

"ФСБ сьогодні незаконно затримало в українському Криму шістьох громадян України. Один з них - Олександр Сізіков, незрячий, інвалід 1 групи, мусульманин, який брав участь у мітингах проти репресій окупаційної влади на релігійному грунті", - написала Джапарова.

Як повідомлялося в УНН, з 4 години ранку вівторка на території окупованого Криму у будинках кримських татар проводили обшуки російські силовики.

За даними "Кримської солідарності", у ході обшуків затримали 6 людей. Також повідомлялося, що обшуки у вівторок в окупованому Криму проводять у "справі Хізб ут-Тахрір"

У Міністерстві закордонних справ України не виключають, що 6 затриманим в окупованому Криму може загрожувати звинувачення у тероризмі.

Також повідомлялося, що США стурбовані повідомленнями про затримання кримських татар в окупованому Криму.

ФСБ сьогодні незаконно затримало у Криму шістьох громадян України. Один з них - Олександр Сізіков, незрячий, інвалід 1 групи, мусульманин, який брав участь у мітингах проти репресій окупаційної влади на релігійному ґрунті. pic.twitter.com/jtClcaRIi6

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) July 7, 2020

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