У Франції підлітка засудили до 1,5 років в'язниці за погрози вчителю

За даними французької влади, злочин було визнано терактом. Вбивство викликало в країні величезний суспільний резонанс, бо було скоєно з ісламістських мотивів. Даючи урок на тему свободи слова, Паті показав своїм учням карикатури на пророка Мохаммеда, створену редакцією журналу Charlie Hebdo. Готуючись до нападу на педагога, 18-річний виходець із Чечні заявив в соцмережах, що мотивом для його вчинку є саме ці карикатури.
Коментуючи вбивство вчителя, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що іслам перебуває в стані кризи, а Паті — це “тихий герой” і “втілення республіки”. “Ми не станемо відмовлятися від карикатур і малюнків”, — додав він.
Ці та подібні висловлювання Макрона викликали хвилю антифранцузьких виступів в Туреччині і ряді інших мусульманських країн. При цьому протестуючі звинувачували Макрона в ненависті до всіх мусульман і навіть расизмі.
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4 листопада в листі, опублікованому в газеті Financial Times, Емманюель Макрон підкреслив, що Франція є такий же світською країною для мусульман, як і для християн, іудеїв, буддистів і інших віруючих. “Я нікому не дозволю стверджувати, що Франція чи її уряд заохочують расизм по відношенню до мусульман”, — підкреслив він.
Нагадаємо, Макрон на тлі серії атак вимагає ухвалення хартії для протистояння ісламізму.