Во Франции подростка приговорили к 1,5 годам тюрьмы за угрозы учителю

В суде обвиняемый, который недавно закончил среднюю школу, рассказал, что преподаватель лицея имени Гийома Аполлинера в Ницце заподозрил нескольких своих учеников в списывании на экзамене. После этого подросток нашел аккаунт учителя в одной из соцсетей. По утверждению француза, его угрозы в адрес учителя были несерьезные, и он всего лишь хотел произвести впечатление на свою девушку.

Как уточняет газета Nice-Matin, расследованием инцидента две недели занимались сотрудники департамента уголовного розыска. В настоящее время преподаватель был вынужден приостановить работу, а также убрать свое имя из почтового ящика.

По данным следствия, 47-летний преподаватель истории, географии и обществознания Самюэль Пати 16 октября был жестоко убит под Парижем молодым выходцем из Чечни.

По данным французских властей, преступление было признано терактом. Убийство вызвало в стране огромный общественный резонанс, потому что было совершено из исламистских мотивов. Давая урок на тему свободы слова, Пати показал своим ученикам карикатуру на пророка Мохаммеда, созданную редакцией журнала Charlie Hebdo. Готовясь к нападению на педагога, 18-летний выходец из Чечни заявил в соцсетях, что поводом для его поступка являются именно эти карикатуры.

Комментируя убийство учителя, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а Пати — это “тихий герой” и “воплощение республики”. “Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков”, — добавил он.

Эти и подобные высказывания Макрона вызвали волну антифранцузских выступлений в Турции и ряде других мусульманских стран. При этом протестующие обвиняли Макрона в ненависти ко всем мусульманам и даже расизме.

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4 ноября в письме, опубликованном в газете Financial Times, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция является такой же светской страной для мусульман, как и для христиан, иудеев, буддистов и других верующих. “Я никому не позволю утверждать, что Франция или ее правительство поощряют расизм по отношению к мусульманам”, — подчеркнул он.

Напомним, Макрона на фоне серии атак требует принятия хартии для противостояния исламистов.