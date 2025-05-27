У Флориді вибухнув човен: постраждали 11 людей, серед них двоє дітей
Київ • УНН
У Форт-Лодердейлі, Флорида, вибухнув човен в Інтракостал-Ватервейсі. 11 людей, включаючи двох дітей, отримали опіки та були госпіталізовані до медичного центру Broward Health.
Декілька людей було госпіталізовано після того, як човен вибухнув в Інтракостал-Ватервейсі у Форт-Лодердейлі в американському штаті Флорида в понеділок, повідомляє пожежна служба, пише УНН з посиланням на Miami Herald.
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Човен, який знаходився неподалік піщаної мілини Н'ю-Рівер-Траянгл, вибухнув близько 17:45 за місцевим часом, сказала старшина третього класу берегової охорони США Джесіка Вокер.
Френк Гузман, представник пожежної служби Форт-Лодердейла, сказав, що на човні постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей.
Гузман повідомив на місці події, що всі 11 людей на човні були доставлені в медичний центр Broward Health.
"У багатьох з них були опіки великої частини тіла", - сказав Гузман.
Станом на вечір понеділка не було зрозуміло, що саме стало причиною вибуху.
Фото: Pierre Taylor/Miami Herald
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