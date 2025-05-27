Во Флориде взорвалась лодка: пострадали 11 человек, среди них двое детей
Киев • УНН
В Форт-Лодердейле, Флорида, взорвалась лодка в Интракостал-Ватервейсе. 11 человек, включая двоих детей, получили ожоги и были госпитализированы в медицинский центр Broward Health.
Несколько человек были госпитализированы после того, как лодка взорвалась в Интракостал-Ватервейсе в Форт-Лодердейле в американском штате Флорида в понедельник, сообщает пожарная служба, пишет УНН со ссылкой на Miami Herald.
Детали
Лодка, находившаяся неподалеку от песчаной мели Нью-Ривер-Траянгл, взорвалась около 17:45 по местному времени, сказала старшина третьего класса береговой охраны США Джессика Уокер.
Фрэнк Гузман, представитель пожарной службы Форт-Лодердейла, сказал, что на лодке пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
Гузман сообщил на месте происшествия, что все 11 человек на лодке были доставлены в медицинский центр Broward Health.
"У многих из них были ожоги большой части тела", - сказал Гузман.
По состоянию на вечер понедельника не было понятно, что именно стало причиной взрыва.
Фото: Pierre Taylor/Miami Herald
11 человек пострадали во время стрельбы в пляжном городке в США26.05.25, 08:19 • 2776 просмотров