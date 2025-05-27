Во Флориде взорвалась лодка: пострадали 11 человек, среди них двое детей

Несколько человек были госпитализированы после того, как лодка взорвалась в Интракостал-Ватервейсе в Форт-Лодердейле в американском штате Флорида в понедельник, сообщает пожарная служба, пишет УНН со ссылкой на Miami Herald.

Детали

Лодка, находившаяся неподалеку от песчаной мели Нью-Ривер-Траянгл, взорвалась около 17:45 по местному времени, сказала старшина третьего класса береговой охраны США Джессика Уокер.

Фрэнк Гузман, представитель пожарной службы Форт-Лодердейла, сказал, что на лодке пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

Гузман сообщил на месте происшествия, что все 11 человек на лодке были доставлены в медицинский центр Broward Health.

"У многих из них были ожоги большой части тела", - сказал Гузман.

По состоянию на вечер понедельника не было понятно, что именно стало причиной взрыва.

Фото: Pierre Taylor/Miami Herald

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