11 людей постраждали під час стрілянини в пляжному містечку у США
Київ • УНН
У Літл-Рівер сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше 11 людей було госпіталізовано. Поліція вважає інцидент поодиноким, але деталей про підозрюваних чи причини не повідомляє.
Щонайменше 11 людей було доставлено до лікарень після стрілянини в неділю ввечері в пляжному містечку Південної Кароліни у США, повідомила влада, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Поліція округу Горрі не повідомила про стан постраждалих внаслідок стрілянини, яка сталася близько 21:30 за місцевим часом у Літл-Рівер.
Слідчі отримують повідомлення про те, що до лікарні на приватних автомобілях прибуло багато людей, повідомила поліція округу Горрі у соціальних мережах.
Приблизно за 90 хвилин після стрілянини поліція назвала це поодиноким інцидентом і заявила, що ризику для спільноти немає. Вони не опублікували жодної інформації про можливих підозрюваних чи про те, що призвело до стрілянини.
Стрілянина відбулася на переважно житловій вулиці з кількома човновими компаніями неподалік Інтракостал-Вотервейс.
Відео з місця події показало, що десятки поліцейських машин та машин швидкої допомоги в'їжджають та виїжджають із цього району.
Поліцейський Норт-Міртл-Біч, який прибув на місце стрілянини, випадково вистрілив собі в ногу на пристані приблизно за 5 кілометрів від місця події і перебуває в лікарні в стабільному стані, повідомила прессекретар Норт-Міртл-Біч Лорен Джессі.
Літл-Рівер знаходиться приблизно за 32 кілометри на північний схід від Міртл-Біч.
Стрілянина на військовій базі у США: є жертви23.02.25, 08:01 • 31748 переглядiв