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The Washington Post

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F-16 Fighting Falcon

11 людей постраждали під час стрілянини в пляжному містечку у США

Київ • УНН

 • 494 перегляди

У Літл-Рівер сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше 11 людей було госпіталізовано. Поліція вважає інцидент поодиноким, але деталей про підозрюваних чи причини не повідомляє.

11 людей постраждали під час стрілянини в пляжному містечку у США

Щонайменше 11 людей було доставлено до лікарень після стрілянини в неділю ввечері в пляжному містечку Південної Кароліни у США, повідомила влада, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Поліція округу Горрі не повідомила про стан постраждалих внаслідок стрілянини, яка сталася близько 21:30 за місцевим часом у Літл-Рівер.

Слідчі отримують повідомлення про те, що до лікарні на приватних автомобілях прибуло багато людей, повідомила поліція округу Горрі у соціальних мережах.

Приблизно за 90 хвилин після стрілянини поліція назвала це поодиноким інцидентом і заявила, що ризику для спільноти немає. Вони не опублікували жодної інформації про можливих підозрюваних чи про те, що призвело до стрілянини.

Стрілянина відбулася на переважно житловій вулиці з кількома човновими компаніями неподалік Інтракостал-Вотервейс.

Відео з місця події показало, що десятки поліцейських машин та машин швидкої допомоги в'їжджають та виїжджають із цього району.

Поліцейський Норт-Міртл-Біч, який прибув на місце стрілянини, випадково вистрілив собі в ногу на пристані приблизно за 5 кілометрів від місця події і перебуває в лікарні в стабільному стані, повідомила прессекретар Норт-Міртл-Біч Лорен Джессі.

Літл-Рівер знаходиться приблизно за 32 кілометри на північний схід від Міртл-Біч.

Стрілянина на військовій базі у США: є жертви23.02.25, 08:01 • 31748 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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