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У ДРС вимагають перегляду регуляторних актів на місяцях

У ДРС вимагають перегляду регуляторних актів на місяцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Державна регуляторна служба України (ДРС) підтримує рішення Громадської ради при ДРС щодо необхідності перегляду регуляторних актів на місцевому рівні з метою поліпшення бізнес-клімату. Про це заявила Ксенія Ляпіна, голова Державної регуляторної служби України на брифінгу щодо проведення дерегуляції на місцевому рівні, передає кореспондент УНН.

“Завдяки політиці децентралізації та дерегуляції місцеві ради активізували свою роботу. Водночас деякі з них поліпшили умови для місцевого бізнесу, інші навпаки — збільшили навантаження. Поліпшити ситуацію можна завдяки організації перегляду регуляторних актів, особливо застарілих, які приймалися ще за попередньої влади. Їх треба переглядати регулярно, відповідно до тих завдань, які стоять сьогодні перед бізнесом, а особливо ті акти, які прямо впливають на успіх бізнесу. Тому ДРС підтримує рішення Громадської ради щодо необхідності організації роботи із перегляду регуляторних актів”, — повідомила вона.

За словами Ляпіної, необхідно стимулювати місцеві ради переглянути регуляторні акти, відповідно треба створити конкурентне середовище між радами, щоб вони створили сприятливий регуляторний клімат.

“Успіх бізнесу залежить від бізнес клімату на місці. Сьогодні бізнес має можливість обирати громаду, де він працює, тому підприємці можуть просто піти до іншої місцевої ради. А до кого піде бізнес — підуть гроші та податки. Тому, пріоритетом на 2018 рік має стати дерегуляція на місцях, зокрема у контексті „полювання“ на такі показники: показника адміністративного навантаження, показника впливу на конкуренцію та корупцію (тобто, чи створює акт перешкоди які треба долати за допомогою корупцію, чи створює акт спотворення конкурентного середовища). Ці показники мають бути усунені з регуляторних актів”, — резюмувала голова ДРС.

Довідка УНН: громадська рада при Державній регуляторній службі України ініціює організацію перегляду місцевих регуляторних актів зі створенням робочих груп з представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та бізнесу для скасування або внесення змін до тих актів, що є не ефективними чи не відповідають вимогам діючого законодавства України.

Нагадаємо, за словами Гройсмана, після запровадження першого етапу децентралізації і передачі на місця достатніх повноважень та фінансових ресурсів настав час місцевим лідерам взяти на себе відповідальність і серйозно зайнятися локальною економікою.

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