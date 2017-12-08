В ГРС требуют пересмотра регуляторных актов на месяцах

"Благодаря политике децентрализации и дерегуляции, местные советы активизировали свою работу. В то же время, некоторые из них улучшили условия для местного бизнеса, другие наоборот - увеличили нагрузку. Улучшить ситуацию можно благодаря организации пересмотра регуляторных актов, особенно устаревших, которые принимались еще при предыдущей власти. Их надо пересматривать регулярно, в соответствии с вопросами, которые стоят сегодня перед бизнесом, особенно те акты, которые прямо влияют на успех бизнеса. Поэтому ГРС поддерживает решение Общественного совета о необходимости организации работы по пересмотру регуляторных актов", - сообщила она.

По словам Ляпиной, необходимо стимулировать местные советы пересмотреть регуляторные акты, в соответствии надо создать конкурентную среду между советами, чтобы они создали благоприятный регуляторный климат.

"Успех бизнеса зависит от бизнес климата на месте. Сегодня бизнес имеет возможность выбирать общество, где он работает, поэтому предприниматели могут просто уйти к другой местного совета. А к кому пойдет бизнес - пойдут деньги и налоги. Поэтому, приоритетом на 2018 год должна стать дерегуляция на местах, в частности в контексте "охоту" на следующие показатели: показателя административной нагрузки, показателя влияния на конкуренцию и коррупцию (то есть, создает акт препятствия которые нужно преодолевать с помощью коррупции, создает акт искажения конкурентной среды). Эти показатели должны быть отстранены от регуляторных актов", - резюмировала председатель ГРС.

Справка: Общественный совет при Государственной регуляторной службе Украины инициирует организацию просмотра местных регуляторных актов с созданием рабочих групп из представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и бизнеса для отмены или внесения изменений в тех актов, которые являются неэффективными или не соответствуют требованиям действующего законодательства Украины.

Напомним, по словам Гройсмана, после введения первого этапа децентрализации и передачи на места достаточных полномочий и финансовых ресурсов пора местным лидерам взять на себя ответственность и серьезно заняться локальной экономикой.