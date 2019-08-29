У Дрогобичі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу житлового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міська рада Дрогобича, що у Львівській області, оголосила два дні жалоби за загиблими під час обвалу частини багатоквартирного будинку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дрогобицької міськради.
Днями жалоби оголошені четвер та п’ятниця, тобто 29 та 30 серпня.
“На знак скорботи за загиблим у Дні жалоби на всій території міста закликають приспустити Державний прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій на території міста”, — нагадали в прес-службі.
Також у міськраді рекомендували обмежити проведення розважально-концертних заходів, а “на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, у громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики”.
Зокрема, зазначається, що станом на 00:56 у 16 школі люди принесли велику кількість харчів. “Наразі потреби у продуктах нема. Всім дякуємо за активну громадянську позицію”, — написали на сторінці міськради у Facebook.
Раніше, на тій самій сторінці повідомили про те, що “під завалами знайдено третього загиблого”, однак, вже за 11 хвилин, написали, що “інформація про третю загиблу є непідтвердженою”.
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За даними рятувальників, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирьохпід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Раніше повідомлялось про двох загиблих людей, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.