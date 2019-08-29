В Дрогобыче объявлены Дни траура по погибшим в результате обвала жилого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Городской совет Дрогобыча, что во Львовской области, объявил два дня траура по погибшим во время обвала части многоквартирного дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Дрогобычского горсовета.
Траур объявлены четверг и пятницу, то есть 29 и 30 августа.
“В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить Государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций на территории города”, — напомнили в пресс-службе.
Также в горсовете рекомендовали ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий, а “на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки”.
В частности, отмечается, что на 00:56 в 16 школе люди принесли большое количество продуктов. “Сейчас потребности в продуктах нету. Всем спасибо за активную гражданскую позицию”, — написали на странице горсовета в Facebook.
Ранее, на той же странице сообщили о том, что “под завалами найдено третьего погибшего”, однако, уже через 11 минут, написали, что “информация о третьем погибшей является неподтвержденной”.
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По данным спасателей, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шесть человек. Ранее сообщалось о двух погибших людей, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.