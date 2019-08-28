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Відключене через обвал будинку в Дрогобичі водопостачання планують відновити завтра

Відключене через обвал будинку в Дрогобичі водопостачання планують відновити завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Для мешканців кварталу в Дрогобичі, де в ніч на 28 серпня стався обвал житлового будинку, організовано 3 пункти з підвозу води. Про це повідомляється на сайті Дрогобицької міської ради, передає УНН.

“Водопостачання у кварталі на вулиці М. Грушевського, де стався обвал одного з під’їздів у будинку № 101, припинено”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адміністрація КП “Дрогобичводоканал” припинила водопостачання у зв’язку із руйнацією комунікацій в результаті обвалу.

“Відтак для мешканців кварталу організовано 3 пункти підвозу води, 2 з яких забезпечуватимуть питною водою, а інший — технічною. Питну та технічну воду мешканці можуть отримати на вул. В.Великого біля будинку № 78”, — повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що ще один пункт з питною водою розміщений біля магазину “Осавул”, а пункт біля залізничного вокзалу поблизу магазину “Поплавок” забезпечений технічною водою.

Додається, що за попередньою інформацією “водопостачання відновлять завтра, 29 серпня”.

За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, семеро людей постраждали.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.

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