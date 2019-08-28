Отключенное из-за обвала дома в Дрогобыче водоснабжение планируют восстановить завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Для жителей квартала в Дрогобыче, где в ночь на 28 августа произошел обвал жилого дома, организовано 3 пункта по подвозу воды. Об этом сообщается на сайте Дрогобычского городского совета, передает УНН.
“Водоснабжение в квартале на улице Грушевского, где произошел обвал одного из подъездов в доме № 101, прекращено”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация КП “Дрогобичводоканал” прекратила водоснабжения в связи с разрушением коммуникаций в результате обвала.
“Следовательно для жителей квартала организовано 3 пункта подвоза воды, 2 из которых будут обеспечивать питьевой водой, а другой — технической. Питьевую и техническую воду жители могут получить на ул. В. Великого возле дома № 78”, — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что еще один пункт с питьевой водой расположен возле магазина “Есаул”, а пункт возле железнодорожного вокзала возле магазина “Поплавок” обеспечен технической водой.
Добавляется, что по предварительной информации “водоснабжение восстановят завтра, 29 августа”.
По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шесть человек. Есть два погибших людей, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.