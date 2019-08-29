Обвал будинку у Дрогобичі: у міськраді не можуть підтвердити загибель третьої людини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У повідомленні міськради Дрогобича наразі не можуть підтвердити загибель третьої особи внаслідок обвалу житлового будинку. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис міськради у Facebook, передає УНН.
“Роботи тривають. Інформація про третю загиблу є непідтвердженою”, — написали на сторінці міськради Дрогобича у Facebook.
Раніше, на тій самій сторінці повідомили про те, що “під завалами знайдено третього загиблого”.
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За даними рятувальників, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирьохпід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Раніше повідомлялось про двох загиблих людей, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.