Обвал дома в Дрогобыче: в горсовете не могут подтвердить гибель третьего человека
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В сообщении горсовета Дрогобыча пока не могут подтвердить гибель третьего лица в результате обвала жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение горсовета в Facebook, передает УНН.
“Работы продолжаются. Информация о третьем погибшем является неподтвержденной”, — написали на странице горсовета Дрогобыча в Facebook.
Ранее, на той же странице сообщили о том, что “под завалами найдено третьего погибшего”.
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По данным спасателей, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шесть человек. Ранее сообщалось о двух погибших людей, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.