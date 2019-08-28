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Обвал будинку у Дрогобичі: з-під завалів дістали третього загиблого

Обвал будинку у Дрогобичі: з-під завалів дістали третього загиблого

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Співробітники ДСНС знайшли тіло третього загиблого на місці обвалення житлового будинку у Дрогобичі, що у Львівській області. Так, додається, що увечері в середу, 28 серпня, з-під завалів дістали тіло померлої жінки. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Дрогобицької міської ради у Facebook.

Станом на 00:28 “під завалами знайдено третього загиблого”, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що станом на 19:25 “з-під завалу звільнили ще одну жінку. На жаль, без ознак життя”.

Крім того, в ДСНС повідомили, що вдалося врятувати одного домашнього кота.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відключене через обвал будинку в Дрогобичі водопостачання планують відновити завтра

За даними рятувальників, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

З-під завалів врятували шістьох людей. Раніше повідомлялось про двох загиблих людей, семеро людей постраждали.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.

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