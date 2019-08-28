Обвал дома в Дрогобыче: из-под завалов достали третьего погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Сотрудники ГСЧС нашли тело третьего погибшего на месте обрушения жилого дома в Дрогобыче, что во Львовской области. Так, добавляется, что вечером в среду, 28 августа, из-под завалов достали тело умершей женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Дрогобычского городского совета в Facebook.
По состоянию на 00:28 “под завалами найдено третьего погибшего”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на 19:25 “из-под завала достали еще одну женщину. К сожалению, без признаков жизни”.
Кроме того, в ГСЧС сообщили, что удалось спасти одного домашнего кота.
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По данным спасателей, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шесть человек. Есть два погибших людей, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.