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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 58145 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121526 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132061 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122630 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126169 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128763 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152981 просмотра

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Обвал дома в Дрогобыче: из-под завалов достали третьего погибшего

Обвал дома в Дрогобыче: из-под завалов достали третьего погибшего

Киев  •  УНН

 • 14919 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сотрудники ГСЧС нашли тело третьего погибшего на месте обрушения жилого дома в Дрогобыче, что во Львовской области. Так, добавляется, что вечером в среду, 28 августа, из-под завалов достали тело умершей женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Дрогобычского городского совета в Facebook.

По состоянию на 00:28 “под завалами найдено третьего погибшего”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 19:25 “из-под завала достали еще одну женщину. К сожалению, без признаков жизни”.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что удалось спасти одного домашнего кота.

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По данным спасателей, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шесть человек. Есть два погибших людей, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.

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