У Донецькій області, через обстріли окупантами населених пунктів, загинула людина і 8 поранено
Київ • УНН
Протягом доби російські війська завдали 2554 удари по 14 населених пунктах Донеччини. Пошкоджено 62 цивільних об’єкти, серед них 44 житлових будинки, є загиблі та поранені.
Внаслідок атак російських військових по населенним пунктам у Донецькій області руйнувань зазнали 62 цивільних об’єкти, з них 44 житлових будинки.
Передає УНН із посиланням на Поліцію Донеччини.
Деталі
Одна людини загинула через російські обстріли Донеччини, ще восьмеро зазнали поранень.
Загалом за добу поліція зафіксувала 2 554 ворожих удари.
По Яблунівці окупанти поцілили авіабомбою "КАБ-250" та дроном - вбили людину, руйнувань зазнали 18 приватних будинків, магазин.
Села Андріївка. На автодорозі поблизу внаслідок атаки FPV-дроном поранено п’ятьох цивільних осіб. Серед них — дитина. Пошкоджено автомобіль.
У Покровську двоє травмованих. Місто під постійним ударом росії. Пошкоджено приватний будинок.
Мирноград. Поранено людину, зруйновано оселю внаслідок дій артилерії армії рф.
По Костянтинівці російські загарбники вдарили авіабомбою, артилерію та дронами – пошкоджено багатоквартирний будинок та 6 приватних будинків, а також адмінбудівлю.
За добу поліція зафіксувала 2 554 ворожих удари. Війська рф атакували 14 населених пунктів. Руйнувань зазнали 62 цивільних об’єкти, з них 44 житлових будинки.
Нагадаємо
Вночі 18 травня росіяни атакували Київщину дронами. У Обухівському районі загинула 28-річна жінка, поранені двоє людей та 4-річний хлопчик, пошкоджено будинки.
Минулої доби російські війська обстріляли 7 населених пунктів Харківської області, пошкодивши житлові будинки, пекарню та фермерське господарство.