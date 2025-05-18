У Донецькій області, через обстріли окупантами населених пунктів, загинула людина і 8 поранено

Внаслідок атак російських військових по населенним пунктам у Донецькій області руйнувань зазнали 62 цивільних об’єкти, з них 44 житлових будинки.

Передає УНН із посиланням на Поліцію Донеччини.

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Одна людини загинула через російські обстріли Донеччини, ще восьмеро зазнали поранень.

Загалом за добу поліція зафіксувала 2 554 ворожих удари.

По Яблунівці окупанти поцілили авіабомбою "КАБ-250" та дроном - вбили людину, руйнувань зазнали 18 приватних будинків, магазин.

Села Андріївка. На автодорозі поблизу внаслідок атаки FPV-дроном поранено п’ятьох цивільних осіб. Серед них — дитина. Пошкоджено автомобіль.

У Покровську двоє травмованих. Місто під постійним ударом росії. Пошкоджено приватний будинок.

Мирноград. Поранено людину, зруйновано оселю внаслідок дій артилерії армії рф.

По Костянтинівці російські загарбники вдарили авіабомбою, артилерію та дронами – пошкоджено багатоквартирний будинок та 6 приватних будинків, а також адмінбудівлю.

За добу поліція зафіксувала 2 554 ворожих удари. Війська рф атакували 14 населених пунктів. Руйнувань зазнали 62 цивільних об’єкти, з них 44 житлових будинки.

Нагадаємо

Вночі 18 травня росіяни атакували Київщину дронами. У Обухівському районі загинула 28-річна жінка, поранені двоє людей та 4-річний хлопчик, пошкоджено будинки.

Минулої доби російські війська обстріляли 7 населених пунктів Харківської області, пошкодивши житлові будинки, пекарню та фермерське господарство.