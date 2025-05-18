В Донецкой области, из-за обстрелов оккупантами населенных пунктов, погиб человек и 8 ранены

В результате атак российских военных по населенным пунктам в Донецкой области разрушения получили 62 гражданских объекта, из них 44 жилых дома.

Передает УНН со ссылкой на Полицию Донецкой области.

Детали

Один человек погиб из-за российских обстрелов Донецкой области, еще восемь получили ранения.

Всего за сутки полиция зафиксировала 2 554 вражеских удара.

По Яблоновке оккупанты попали авиабомбой "КАБ-250" и дроном - убили человека, разрушения получили 18 частных домов, магазин.

Села Андреевка. На автодороге вблизи в результате атаки FPV-дроном ранены пять гражданских лиц. Среди них — ребенок. Поврежден автомобиль.

В Покровске двое травмированных. Город под постоянным ударом россии. Поврежден частный дом.

Мирноград. Ранен человек, разрушен дом в результате действий артиллерии армии рф.

По Константиновке российские захватчики ударили авиабомбой, артиллерией и дронами – повреждены многоквартирный дом и 6 частных домов, а также админздание.

За сутки полиция зафиксировала 2 554 вражеских удара. Войска рф атаковали 14 населенных пунктов. Разрушения получили 62 гражданских объекта, из них 44 жилых дома.

Напомним

Ночью 18 мая россияне атаковали Киевскую область дронами. В Обуховском районе погибла 28-летняя женщина, ранены два человека и 4-летний мальчик, повреждены дома.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 7 населенных пунктов Харьковской области, повредив жилые дома, пекарню и фермерское хозяйство.