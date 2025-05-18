На Київщині через ворожу атаку загинула жінка, ще троє людей, серед яких є дитина - поранені: розпочато розслідування
Київ • УНН
Вночі 18 травня росіяни атакували Київщину дронами. У Обухівському районі загинула 28-річна жінка, поранені двоє людей та 4-річний хлопчик, пошкоджено будинки.
Внаслідок ворожої атаки росіян на Київщину загинула жінка, поранено трьох людей, серед яких 4-річний хлопчик.
Розпочато розслідування повідомляє Офіс Генерального Прокурора пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Обухівської та Фастівської окружних прокуратур розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)
За даними слідства, вночі 18 травня збройні сили рф здійснили чергову масовану атаку БпЛА на Київщину. У Обухівському районі, як повідомляють, внаслідок ворожого обстрілу загинула 28-річна жінка.
Ще двоє людей та 4-річний хлопчик отримали поранення, їх госпіталізували
Також пошкоджені приватні житлові будинки та багатоповерхівка. У Фастівському районі пошкоджено два складських приміщення та приватні житлові будинки. Правоохоронці на місці події продовжують документувати наслідки збройної агресії рф.
Нагадаємо
Вночі 18 травня у Київській області було зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працювали над знищенням цілей, але дрони змінювали траєкторію руху.
У Київській області внаслідок російської атаки в неділю,18 травня загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення, серед них 4-річна дитина.