На Київщині через ворожу атаку загинула жінка, ще троє людей, серед яких є дитина - поранені: розпочато розслідування

Внаслідок ворожої атаки росіян на Київщину загинула жінка, поранено трьох людей, серед яких 4-річний хлопчик.

Розпочато розслідування повідомляє Офіс Генерального Прокурора пише УНН.

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За процесуального керівництва Обухівської та Фастівської окружних прокуратур розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 1, 2 ст. 438 КК України) - ідеться у дописі.

За даними слідства, вночі 18 травня збройні сили рф здійснили чергову масовану атаку БпЛА на Київщину. У Обухівському районі, як повідомляють, внаслідок ворожого обстрілу загинула 28-річна жінка.

Ще двоє людей та 4-річний хлопчик отримали поранення, їх госпіталізували - повідомили у прокуратурі

Також пошкоджені приватні житлові будинки та багатоповерхівка. У Фастівському районі пошкоджено два складських приміщення та приватні житлові будинки. Правоохоронці на місці події продовжують документувати наслідки збройної агресії рф.

Нагадаємо

Вночі 18 травня у Київській області було зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працювали над знищенням цілей, але дрони змінювали траєкторію руху.

У Київській області внаслідок російської атаки в неділю,18 травня загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення, серед них 4-річна дитина.