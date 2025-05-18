На Київщині внаслідок атаки рф загинула жінка, серед поранених є дитина
Київ • УНН
В Обухівському районі Київської області 28-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки. Поранення отримали троє людей, серед яких 4-річна дитина. Також є руйнування та пожежа.
У Київській області внаслідок російської атаки в неділю,18 травня загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення, серед них 4-річна дитина. Про це інформує начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник, передає УНН.
На жаль, унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула 28-річна жінка
За словами чиновника, ще троє людей отримали поранення, серед них дитина.
Поранено чоловіка 59 років, жінку 61 рік та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості
Він уточнив, що сталося руйнування приватного будинку. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджено вікна.
Також є наслідки у Фастівському районі. Там сталася пожежа на території комбікормового заводу.
"Більш детальна інформація буде згодом", - додав очільник КОВА.
Нагадаємо
Вночі 18 травня у Київській області було зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працювали над знищенням цілей, але дрони змінювали траекторію руху.