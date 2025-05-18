На Київщині внаслідок атаки рф загинула жінка, серед поранених є дитина

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV
17 травня, 13:35 • 112147 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 12:09 • 86852 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 11:46 • 59037 перегляди

Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов

Ексклюзив
17 травня, 06:00 • 68329 перегляди

Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином

16 травня, 15:59 • 315988 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:31 • 257699 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 13:30 • 122691 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
16 травня, 13:06 • 118576 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

16 травня, 11:56 • 99189 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 121745 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
90%
744мм
Популярнi новини

“Нормально. Працюємо. Все, пока”: Зеленська зізналася, що Президент сказав їй після сварки з Трампом у Білому домі

17 травня, 17:51 • 7928 перегляди

Rheinmetall і Lockheed Martin створять у Європі спільне підприємство з виробництва озброєння Patriot

17 травня, 19:11 • 10478 перегляди

Зеленський обговорив з президенткою Швейцарії дипломатичні кроки заради миру: подробиці

17 травня, 19:28 • 8284 перегляди

Комбат 47-ї бригади “Маґура” подав рапорт про звільнення: причина

17 травня, 19:55 • 14513 перегляди

На Київщині внаслідок атаки рф загинула жінка, серед поранених є дитина

02:53 • 10439 перегляди
Публікації

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 112162 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 315996 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 257706 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 374930 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 363026 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Дональд Трамп

Марк Карні

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Європа

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 56453 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 86852 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 52385 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 56707 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 67524 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Леопард 2

F-16 Fighting Falcon

Гаубиця M109

MGM-140 ATACMS

На Київщині внаслідок атаки рф загинула жінка, серед поранених є дитина

Київ • УНН

 • 10890 перегляди

В Обухівському районі Київської області 28-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки. Поранення отримали троє людей, серед яких 4-річна дитина. Також є руйнування та пожежа.

На Київщині внаслідок атаки рф загинула жінка, серед поранених є дитина

У Київській області внаслідок російської атаки в неділю,18 травня загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення, серед них 4-річна дитина. Про це інформує начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник, передає УНН.

На жаль, унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула 28-річна жінка 

- йдеться у дописі чиновника.

За словами чиновника, ще троє людей отримали поранення, серед них дитина.

Поранено чоловіка 59 років, жінку 61 рік та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості

- написав Микола Калашник.

Він уточнив, що сталося руйнування приватного будинку. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджено вікна.

Також є наслідки у Фастівському районі. Там сталася пожежа на території комбікормового заводу.

"Більш детальна інформація буде згодом", - додав очільник КОВА.

Нагадаємо

Вночі 18 травня у Київській області було зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працювали над знищенням цілей, але дрони змінювали траекторію руху.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Київ
Brent
$65.23
Bitcoin
$103,347.00
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,481.10