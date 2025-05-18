На Київщині внаслідок атаки рф загинула жінка, серед поранених є дитина

У Київській області внаслідок російської атаки в неділю,18 травня загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення, серед них 4-річна дитина. Про це інформує начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник, передає УНН.

На жаль, унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі від отриманих травм загинула 28-річна жінка - йдеться у дописі чиновника.

За словами чиновника, ще троє людей отримали поранення, серед них дитина.

Поранено чоловіка 59 років, жінку 61 рік та дитину 4 років. Вони доставлені до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Стан постраждалих середньої тяжкості - написав Микола Калашник.

Він уточнив, що сталося руйнування приватного будинку. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджено вікна.

Також є наслідки у Фастівському районі. Там сталася пожежа на території комбікормового заводу.

"Більш детальна інформація буде згодом", - додав очільник КОВА.

Нагадаємо

Вночі 18 травня у Київській області було зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працювали над знищенням цілей, але дрони змінювали траекторію руху.