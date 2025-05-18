В Киевской области в результате атаки рф погибла женщина, среди раненых есть ребенок

В Киевской области в результате российской атаки в воскресенье, 18 мая, погибла женщина. Еще три человека получили ранения, среди них 4-летний ребенок. Об этом информирует начальник Киевской областной военной администрации (КОВА) Николай Калашник, передает УНН.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла 28-летняя женщина - говорится в заметке чиновника.

По словам чиновника, еще три человека получили ранения, среди них ребенок.

Ранены мужчина 59 лет, женщина 61 год и ребенок 4 лет. Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь предоставляется. Состояние пострадавших средней тяжести - написал Николай Калашник.

Он уточнил, что произошло разрушение частного дома. Кроме того, в многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.

Также есть последствия в Фастовском районе. Там произошел пожар на территории комбикормового завода.

"Более подробная информация будет впоследствии", - добавил глава КОВА.

Напомним

Ночью 18 мая в Киевской области были зафиксированы вражеские БпЛА. Силы ПВО работали над уничтожением целей, но дроны меняли траекторию движения.