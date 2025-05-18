У Києві й області зафіксовано російські БпЛА: працюють сили ППО

В ніч на 18 травня в повітряному просторі Київської області зафіксовано російські БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють над їхнім знищенням. Про це інформує УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

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У неділю, 18 травня о 02:41 КМВА повідомила, що по ворожих ударних БПЛА у Київській області працюють сили ППО.

На Київщині фіксується низка повітряних цілей, триває робота ППО, яку чути на околицях столиці - йдеться у дописі.

В КМВА попередили, що ворожі дрони змінюють напрямок руху і закликали залишайтися в укриттях.

О 02:47 Київська міська військова адміністрація повідомила, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози вже в небі над Києвом.

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