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У Києві й області зафіксовано російські БпЛА: працюють сили ППО

Київ • УНН

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Вночі 18 травня у Київській області зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють над знищенням цілей, але дрони змінюють траекторію руху.

У Києві й області зафіксовано російські БпЛА: працюють сили ППО

В ніч на 18 травня в повітряному просторі Київської області зафіксовано російські БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють над їхнім знищенням. Про це інформує УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Деталі

У неділю, 18 травня о 02:41 КМВА повідомила, що по ворожих ударних БПЛА у Київській області працюють сили ППО. 

На Київщині фіксується низка повітряних цілей, триває робота ППО, яку чути на околицях столиці

- йдеться у дописі.

В КМВА попередили, що ворожі дрони змінюють напрямок руху і закликали залишайтися в укриттях.

О 02:47 Київська міська військова адміністрація повідомила, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози вже в небі над Києвом. 

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