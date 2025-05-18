У Києві й області зафіксовано російські БпЛА: працюють сили ППО
Київ • УНН
Вночі 18 травня у Київській області зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють над знищенням цілей, але дрони змінюють траекторію руху.
В ніч на 18 травня в повітряному просторі Київської області зафіксовано російські БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють над їхнім знищенням. Про це інформує УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
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У неділю, 18 травня о 02:41 КМВА повідомила, що по ворожих ударних БПЛА у Київській області працюють сили ППО.
На Київщині фіксується низка повітряних цілей, триває робота ППО, яку чути на околицях столиці
В КМВА попередили, що ворожі дрони змінюють напрямок руху і закликали залишайтися в укриттях.
О 02:47 Київська міська військова адміністрація повідомила, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози вже в небі над Києвом.
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