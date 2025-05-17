На Донеччині через російські атаки загинула жінка, ще 8 людей поранено
Київ • УНН
17 травня внаслідок обстрілів Донеччини одна людина загинула, вісім отримали поранення. Росіяни атакували Яблунівку дроном, вбили 27-річну жінку та пошкодили крамницю.
Одна людина загинула, ще вісім дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Донеччини у суботу, 17 травня. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, передає УНН.
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За словами Вадима Філашкіна, 17 травня вранці росіяни атакували Яблунівку Іллінівської громади FPV-дроном.
Вранці росіяни атакували Яблунівку Іллінівської громади FPV-дроном: вбили 27-річну жінку, пошкодили крамницю
"Так само безпілотником ворог ударив по цивільній автівці в Андріївській громаді: там 5 людей отримали поранення, у тому числі 1 неповнолітній. Ще 2 людини за сьогодні поранені в Покровську і 1 - в Мирнограді", - додав очільник Донецької ОВА.
Він наголосив, що наразі вся Донеччина — під постійними обстрілами. І закликав місцеве населення евакуюйтесь своєчасно.
Нагадаємо
16 травня росіяни обстріляли Донеччину, поранивши шістьох людей. У Покровську п'ятеро жителів постраждали від обстрілу, ще одного поранено дроном в Андріївці.
16 травня ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл поблизу лінії фронту в Донецькій області. Внаслідок вибуху FPV-дрону пошкоджено робочу автівку, енергетики не постраждали.
З селища Олексієво-Дружківка Краматорського району на Донеччині оперативно евакуюють 285 дітей. Причина – значне посилення ворожих обстрілів.
Над Україною збили 36 з 62 ворожих дронів17.05.25, 11:37 • 3474 перегляди