З Олексієво-Дружківки на Донеччині евакуюють 285 дітей - ОВА

З селища Олексієво-Дружківка Краматорського району на Донеччині оперативно евакуюють 285 дітей. Таке рішення ухвалено на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Крім того, за його словами, рішення про примусову евакуацію родин із дітьми стосується сіл Веселе, Грузьке, Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Лідине, Мар’ївка, Новотроїцьке та Петрівка Шахівської громади. Звідти треба вивезти 47 дітей.

Рішення погоджено з органами військового командування та направлено до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів.

Ворожі обстріли Дружківської та Шахівської громад значно посилились, і знаходитись там вкрай небезпечно. Дав доручення місцевій владі та керівникам структурних підрозділів ОДА якомога швидше організувати належну евакуацію – зазначив Філашкін.

Нагадаємо

У Донецькій області змінили час комендантської години. У зоні ближче 10 км від фронту вона триватиме з 15:00 до 11:00, далі - з 21:00 до 05:00.