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Чим ближче до лінії фронту - тим жорсткіша комендантська година: які зміни відбудуться на Донеччині

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

У Донецькій області змінили час комендантської години. У зоні ближче 10 км від фронту вона триватиме з 15:00 до 11:00, далі - з 21:00 до 05:00.

Чим ближче до лінії фронту - тим жорсткіша комендантська година: які зміни відбудуться на Донеччині

На Донеччині буде змінено час комендатської години. Для населених пунктів, розташованих у менш ніж 10 км від фронту вона діятиме з 15:00 до 11:00, а у решті – з 21:00 до 05:00. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації та начальник ОВА Донеччини Вадім Філашкін, передає УНН.

На тій частині Донеччини, що віддалена від фронту більше, ніж на 10 кілометрів, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00. На тій частині Донеччини, від якої до фронту менше 10 кілометрів, обмеження діятимуть з 15:00 до 11:00. Повний список таких населених пунктів наведено нижче 

- йдеться у дописі.

Повний список населених пунктів, де комендатськ агодина триватиме з 15:00 до 11:00:

  • Бахмутський район

    Сіверська громада: м. Сіверськ, с. Дронівка, с. Платонівка, с. Серебрянка, с. Григорівка, с. Свято-Покровське;

    Соледарська громада: с. Васюківка, с. Бондарне, с. Пазено, с. Федорівка, с. Хромівка, с. Голубівка, с. Міньківка, с. Оріхово-Василівка, с. Привілля, с-ще Виїмка, с-ще Спірне, с. Діброва, с. Липівка, с. Никифорівка, с. Федорівка Друга;

    Торецька громада: с-ще Новоспаське, с-ще Щербинівка, с. Леонідівка, с-ще Валентинівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще Дружба, с-ще Кримське, с-ще Суха Балка;

    Званівська громада: с. Переїзне, с. Званівка, с. Верхньокам’янське, с. Кузьминівка;

    • Волноваський район

      Великоновосілківська громада: с. Багатир, с. Андріївка, с-ще Розлив, с. Костянтинопіль, с. Новопіль, с. Новосілка, с. Олексіївка, с. Зелений Кут, с. Новоукраїнка, с-ще Одрадне, с. Зелене Поле;

      Комарська громада: с. Привільне, с. Вільне Поле, с-ще Бурлацьке, с-ще Шевченко, с. Воскресенка, с. Новоочеретувате, с. Скудне, с. Дніпроенергія, с. Веселе, с. Федорівка, с. Комар, с-ще Перебудова, с-ще Комишуваха;

      • Краматорський район

        Лиманська громада: с-ще Зарічне, с. Торське, с-ще Ямпіль, с. Рідкодуб, с. Карпівка, с. Новомихайлівка, с. Липове, с. Катеринівка, с-ще Нове, с. Терни, с. Ямполівка, с. Колодязі, с. Іванівка, с. Новосадове, с-ще Мирне, с. Середнє, с. Зелена Долина, с-ще Ставки;

        Миколаївська громада: с. Малинівка, с. Тихонівка;

        Костянтинівська громада: усі населені пункти;

        Іллінівська громада: усі населені пункти;

        • Покровський район

          Покровська громада: м. Покровськ, м. Родинське, с. Троянда, с. Лисівка, с. Гнатівка, с. Даченське, с. Зелене, с. Новопавлівка, с. Новоукраїнка, с. Ріг, с. Сухий Яр, с-ще Чунишине, с-ще Шевченко, с. Гришине, с. Новоєлизаветівка, с-ще Котлярівка, с-ще Надіївка, с. Нововасилівка, с. Новооленівка, с. Новотроїцьке, с. Успенівка, с-ще Новопустинка, с. Новоолександрівка, с. Вовкове, с. Звірове, с. Піщане, с. Солоне, с-ще Леонтовичі, с-ще Котлине, с. Богданівка, с. Ясенове, с. Українка, с. Троїцьке, с. Срібне, с. Преображенка, с. Горіхове, с. Новоандріївка, с. Запоріжжя, с. Відродження;

          Гродівська громада: с. Миколаївка, с. Козацьке, с. Промінь, с-ще Новоекономічне, с. Балаган, с. Федорівка, с. Миколаївка, с. Михайлівка, с. Малинівка, с. Шевченко Перше, с. Мирне, с. Миролюбівка, с. Єлизаветівка, с. Новоторецьке;

          Удачненська громада: с. Молодецьке, с. Муравка, с. Новомиколаївка, с. Новосергіївка, с. Сергіївка, с-ще Удачне;

          Мирноградська громада: м. Мирноград, с. Рівне, с. Красний Лиман.

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