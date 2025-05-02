Чем ближе к линии фронта - тем жестче комендантский час: какие изменения произойдут в Донецкой области

В Донецкой области будет изменено время комендантского часа. Для населенных пунктов, расположенных менее чем в 10 км от фронта, он будет действовать с 15:00 до 11:00, а в остальных – с 21:00 до 05:00. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации и начальник ОВА Донетчины Вадим Филашкин, передает УНН.

На той части Донецкой области, которая удалена от фронта более чем на 10 километров, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00. На той части Донецкой области, от которой до фронта менее 10 километров, ограничения будут действовать с 15:00 до 11:00. Полный список таких населенных пунктов приведен ниже - говорится в заметке.

Полный список населенных пунктов, где комендантский час продлится с 15:00 до 11:00:

Бахмутский район

Северская громада: г. Северск, с. Дроновка, с. Платоновка, с. Серебрянка, с. Григоровка, с. Свято-Покровское;

Соледарская громада: с. Васюковка, с. Бондарное, с. Пазено, с. Федоровка, с. Хромовка, с. Голубовка, с. Миньковка, с. Орехово-Васильевка, с. Приволье, пгт Выемка, пгт Спорное, с. Диброва, с. Липовка, с. Никифоровка, с. Федоровка Вторая;

Торецкая громада: пгт Новоспаское, пгт Щербиновка, с. Леонидовка, пгт Валентиновка, пгт Дачное, пгт Дилиевка, пгт Дружба, пгт Крымское, пгт Сухая Балка;

Звановская громада: с. Переездное, с. Звановка, с. Верхнекаменское, с. Кузьминовка;

Волновахский район

Великоновоселковская громада: с. Богатырь, с. Андреевка, пгт Разлив, с. Константинополь, с. Новополь, с. Новоселка, с. Алексеевка, с. Зеленый Кут, с. Новоукраинка, пгт Отрадное, с. Зеленое Поле;

Комарская громада: с. Привольное, с. Вольное Поле, пгт Бурлацкое, пгт Шевченко, с. Воскресенка, с. Новоочеретуватое, с. Скудное, с. Днепроэнергия, с. Веселое, с. Федоровка, с. Комар, пгт Перестройка, пгт Камышеваха;

Краматорский район

Лиманская громада: пгт Заречное, с. Торское, пгт Ямполь, с. Редкодуб, с. Карповка, с. Новомихайловка, с. Липовое, с. Катериновка, пгт Новое, с. Терны, с. Ямполевка, с. Колодези, с. Ивановка, с. Новосадовое, пгт Мирное, с. Среднее, с. Зеленая Долина, пгт Ставки;

Николаевская громада: с. Малиновка, с. Тихоновка;

Константиновская громада: все населенные пункты;

Ильиновская громада: все населенные пункты;

Покровский район

Покровская громада: г. Покровск, г. Родинское, с. Троянда, с. Лысовка, с. Гнатовка, с. Даченское, с. Зеленое, с. Новопавловка, с. Новоукраинка, с. Рог, с. Сухой Яр, пгт Чунишино, пгт Шевченко, с. Гришино, с. Новоелизаветовка, пгт Котляровка, пгт Надеевка, с. Нововасильевка, с. Новооленовка, с. Новотроицкое, с. Успеновка, пгт Новопустинка, с. Новоалександровка, с. Волково, с. Зверово, с. Песчаное, с. Соленое, пгт Леонтовичи, пгт Котлино, с. Богдановка, с. Ясеновое, с. Украинка, с. Троицкое, с. Срибное, с. Преображенка, с. Горехово, с. Новоандреевка, с. Запорожье, с. Видродження;

Гродовская громада: с. Николаевка, с. Казацкое, с. Проминь, пгт Новоекономическое, с. Балаган, с. Федоровка, с. Николаевка, с. Михайловка, с. Малиновка, с. Шевченко Первое, с. Мирное, с. Миролюбовка, с. Елизаветовка, с. Новоторецкое;

Удачненская громада: с. Молодецкое, с. Муравка, с. Новониколаевка, с. Новосергеевка, с. Сергеевка, пгт Удачное;

Мирноградская громада: г. Мирноград, с. Ровное, с. Красный Лиман.

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