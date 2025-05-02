Чем ближе к линии фронта - тем жестче комендантский час: какие изменения произойдут в Донецкой области

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики
18:22 • 1062 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

18:05 • 4134 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

17:00 • 13361 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 31964 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 53582 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 67612 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 43457 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 51250 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 80044 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 147639 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
1.1м/с
41%
752 мм
Популярные новости

Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

2 мая, 10:00 • 36466 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 17737 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 15422 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 47072 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 37733 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 37744 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 47090 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 67614 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 60947 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 139281 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

17:00 • 13366 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

14:45 • 12017 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 15433 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 17747 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 33808 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Чем ближе к линии фронта - тем жестче комендантский час: какие изменения произойдут в Донецкой области

Киев • УНН

 • 764 просмотра

В Донецкой области изменили время комендантского часа. В зоне ближе 10 км от фронта он будет длиться с 15:00 до 11:00, дальше - с 21:00 до 05:00.

Чем ближе к линии фронта - тем жестче комендантский час: какие изменения произойдут в Донецкой области

В Донецкой области будет изменено время комендантского часа. Для населенных пунктов, расположенных менее чем в 10 км от фронта, он будет действовать с 15:00 до 11:00, а в остальных – с 21:00 до 05:00. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации и начальник ОВА Донетчины Вадим Филашкин, передает УНН.

На той части Донецкой области, которая удалена от фронта более чем на 10 километров, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00. На той части Донецкой области, от которой до фронта менее 10 километров, ограничения будут действовать с 15:00 до 11:00. Полный список таких населенных пунктов приведен ниже 

- говорится в заметке.

Полный список населенных пунктов, где комендантский час продлится с 15:00 до 11:00:

  • Бахмутский район

    Северская громада: г. Северск, с. Дроновка, с. Платоновка, с. Серебрянка, с. Григоровка, с. Свято-Покровское;

    Соледарская громада: с. Васюковка, с. Бондарное, с. Пазено, с. Федоровка, с. Хромовка, с. Голубовка, с. Миньковка, с. Орехово-Васильевка, с. Приволье, пгт Выемка, пгт Спорное, с. Диброва, с. Липовка, с. Никифоровка, с. Федоровка Вторая;

    Торецкая громада: пгт Новоспаское, пгт Щербиновка, с. Леонидовка, пгт Валентиновка, пгт Дачное, пгт Дилиевка, пгт Дружба, пгт Крымское, пгт Сухая Балка;

    Звановская громада: с. Переездное, с. Звановка, с. Верхнекаменское, с. Кузьминовка;

    • Волновахский район

      Великоновоселковская громада: с. Богатырь, с. Андреевка, пгт Разлив, с. Константинополь, с. Новополь, с. Новоселка, с. Алексеевка, с. Зеленый Кут, с. Новоукраинка, пгт Отрадное, с. Зеленое Поле;

      Комарская громада: с. Привольное, с. Вольное Поле, пгт Бурлацкое, пгт Шевченко, с. Воскресенка, с. Новоочеретуватое, с. Скудное, с. Днепроэнергия, с. Веселое, с. Федоровка, с. Комар, пгт Перестройка, пгт Камышеваха;

      • Краматорский район

        Лиманская громада: пгт Заречное, с. Торское, пгт Ямполь, с. Редкодуб, с. Карповка, с. Новомихайловка, с. Липовое, с. Катериновка, пгт Новое, с. Терны, с. Ямполевка, с. Колодези, с. Ивановка, с. Новосадовое, пгт Мирное, с. Среднее, с. Зеленая Долина, пгт Ставки;

        Николаевская громада: с. Малиновка, с. Тихоновка;

        Константиновская громада: все населенные пункты;

        Ильиновская громада: все населенные пункты;

        • Покровский район

          Покровская громада: г. Покровск, г. Родинское, с. Троянда, с. Лысовка, с. Гнатовка, с. Даченское, с. Зеленое, с. Новопавловка, с. Новоукраинка, с. Рог, с. Сухой Яр, пгт Чунишино, пгт Шевченко, с. Гришино, с. Новоелизаветовка, пгт Котляровка, пгт Надеевка, с. Нововасильевка, с. Новооленовка, с. Новотроицкое, с. Успеновка, пгт Новопустинка, с. Новоалександровка, с. Волково, с. Зверово, с. Песчаное, с. Соленое, пгт Леонтовичи, пгт Котлино, с. Богдановка, с. Ясеновое, с. Украинка, с. Троицкое, с. Срибное, с. Преображенка, с. Горехово, с. Новоандреевка, с. Запорожье, с. Видродження;

          Гродовская громада: с. Николаевка, с. Казацкое, с. Проминь, пгт Новоекономическое, с. Балаган, с. Федоровка, с. Николаевка, с. Михайловка, с. Малиновка, с. Шевченко Первое, с. Мирное, с. Миролюбовка, с. Елизаветовка, с. Новоторецкое;

          Удачненская громада: с. Молодецкое, с. Муравка, с. Новониколаевка, с. Новосергеевка, с. Сергеевка, пгт Удачное;

          Мирноградская громада: г. Мирноград, с. Ровное, с. Красный Лиман.

          В Донецкой области из двух сел принудительно эвакуируют детей из-за обстрелов - ОВА02.05.25, 14:31 • 1854 просмотра

          Алена Уткина

          Алена Уткина

          Война
          Донецк
          Brent
          $61.19
          Bitcoin
          $97,410.30
          S&P 500
          $5,689.41
          Tesla
          $293.81
          Газ TTF
          $33.08
          Золото
          $3,239.05
          Ethereum
          $1,852.41