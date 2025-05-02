В Донецкой области из двух сел принудительно эвакуируют детей из-за обстрелов - ОВА

Власти Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из сел Шахово и Торецкое Шаховской громады. Их будут вывозить с родителями или законными представителями. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По его словам, такое решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В общем в Шахово и Торецком находится ориентировочно 80 детей.

Дал поручение местным властям и руководителям структурных подразделений ОГА как можно быстрее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети. И обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины. В очередной раз призываю: эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности