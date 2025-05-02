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В Донецкой области из двух сел принудительно эвакуируют детей из-за обстрелов - ОВА

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Власти Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из сел Шахово и Торецкое. Эвакуация будет осуществляться с родителями или законными представителями, всего около 80 детей.

В Донецкой области из двух сел принудительно эвакуируют детей из-за обстрелов - ОВА

Власти Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из сел Шахово и Торецкое Шаховской громады. Их будут вывозить с родителями или законными представителями. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН. 

Детали

По его словам, такое решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В общем в Шахово и Торецком находится ориентировочно 80 детей.

Дал поручение местным властям и руководителям структурных подразделений ОГА как можно быстрее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети. И обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины. В очередной раз призываю: эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности

– отметил Филашкин.

Информируется, что эвакуацию будут осуществлять транспортными средствами по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте.

Людям, которые будут выезжать, советуют взять с собой документы, деньги, банковские карточки, медикаменты, воду и еду на несколько дней, мобильный телефон и зарядное устройство, теплую одежду и обувь для смены, а также другие необходимые вещи.

Напомним

Из нескольких населенных пунктов Межевской громады Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Речь идет о населенных пунктах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка.

Лилия Набока

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