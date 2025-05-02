В Донецкой области из двух сел принудительно эвакуируют детей из-за обстрелов - ОВА
Киев • УНН
Власти Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из сел Шахово и Торецкое. Эвакуация будет осуществляться с родителями или законными представителями, всего около 80 детей.
Власти Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из сел Шахово и Торецкое Шаховской громады. Их будут вывозить с родителями или законными представителями. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
По его словам, такое решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В общем в Шахово и Торецком находится ориентировочно 80 детей.
Дал поручение местным властям и руководителям структурных подразделений ОГА как можно быстрее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети. И обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины. В очередной раз призываю: эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности
Информируется, что эвакуацию будут осуществлять транспортными средствами по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте.
Людям, которые будут выезжать, советуют взять с собой документы, деньги, банковские карточки, медикаменты, воду и еду на несколько дней, мобильный телефон и зарядное устройство, теплую одежду и обувь для смены, а также другие необходимые вещи.
Напомним
Из нескольких населенных пунктов Межевской громады Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Речь идет о населенных пунктах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка.