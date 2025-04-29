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На Дніпропетровщині в одній з громад оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

Київ • УНН

 • 1748 перегляди

З кількох сіл Межівської громади на Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Евакуація розпочалася 25 квітня і стосується сіл Колона Межова та інших.

На Дніпропетровщині в одній з громад оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

З Межівської громади Дніпропетровської, кількох населених пунктів області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Про це повідомляє Межівська СТГ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що евакуацію оголошено з 25 квітня. Родини з дітьми мають виїхати з сіл Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка.

Відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака від 25 квітня 2025 року № 7963/0/527-25 з 25 квітня 2025 року в окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади (селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка) оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей із дітьми або їхніми законними представниками

- йдеться у повідомленні.

Інформується, що евакуацію здійснюватимуть транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті селища Межова.

Людям, що виїздитимуть, радять узяти з собою документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон і зарядний пристрій, теплий одяг і взуття для зміни, а також інші необхідні речі.

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Ольга Розгон

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