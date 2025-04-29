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В Днепропетровской области в одной из громад объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Из нескольких сел Межевской громады в Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Эвакуация началась 25 апреля и касается сел Колонна Межевая и других.

В Днепропетровской области в одной из громад объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

Из Межевской громады Днепропетровской, нескольких населенных пунктов области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщает Межевская ОТГ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эвакуация объявлена с 25 апреля. Семьи с детьми должны выехать из сел Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка.

Согласно распоряжению начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака от 25 апреля 2025 года № 7963/0/527-25 с 25 апреля 2025 года в отдельных населенных пунктах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной громады (селах: Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка) объявлена обязательная эвакуация в принудительном порядке семей с детьми или их законными представителями

- говорится в сообщении.

Информируется, что эвакуацию будут осуществлять транспортными средствами по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте поселка Межевая.

Людям, которые будут выезжать, советуют взять с собой документы, деньги, банковские карты, медикаменты, воду и еду на несколько дней, мобильный телефон и зарядное устройство, теплую одежду и обувь для смены, а также другие необходимые вещи.

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