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На Донеччині з двох сіл примусово евакуюють дітей через обстріли - ОВА

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію дітей із сіл Шахове та Торецьке. Евакуація здійснюватиметься з батьками або законними представниками, всього близько 80 дітей.

На Донеччині з двох сіл примусово евакуюють дітей через обстріли - ОВА

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію дітей із сіл Шахове і Торецьке Шахівської громади. Їх вивозитимуть з батьками або законними представниками. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН. 

Деталі

За його словами, таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Загалом у Шаховому та Торецькому перебуває орієнтовно 80 дітей.

Дав доручення місцевій владі та керівникам структурних підрозділів ОДА якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти. Та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. Вкотре закликаю: евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку

– зазначив Філашкін.

Інформується, що евакуацію здійснюватимуть транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті.

Людям, що виїздитимуть, радять узяти з собою документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон і зарядний пристрій, теплий одяг і взуття для зміни, а також інші необхідні речі.

Нагадаємо

З кількох населених пунктів Межівської громади Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Йдеться про населені пункти Колона-Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка.

Лілія Набока

Лілія Набока

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